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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه التي اختارها لمباراة الغد أمام ضيفه شتوتجارت الألماني في دوري أبطال أوروبا.

انشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة شتوتجارت في دوري أبطال أوروبا

وشهدت قائمة ريال مدريد عودة الثنائي جود بيلينجهام وأوريلين تشواميني بعد التعافي من الإصابة، فيما تم استبعاد الرباعي المصاب دافيد ألابا وكامافينجا وداني سيبايوس وإبراهيم دياز.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:-