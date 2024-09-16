نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الشرطة المتوقع ضد النصر في دوري أبطال آسيا للنخبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرطة مع نظيره نادي النصر السعودي مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا للنخبة.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر التقرير التالي تشكيل الشرطة المتوقع ضد النصر في دوري أبطال آسيا للنخبة لهذه النسخة 2024-2025 والذي يحظى على اهتمام الجمهور في كل مكان.

موعد مباراة الشرطة والنصر في دوري أبطال آسيا للنخبة

وتنطلق صافرة بداية مباراة الشرطة والنصر في دوري أبطال اسيا للنخبة في تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر والسعودية.

تشكيل الشرطة المتوقع ضد النصر في دوري أبطال آسيا للنخبة

حراسة المرمى: أحمد باسل.

خط الدفاع: أحمد يحيى، مناف يونس، جمال الدين بن العمري، أمير صباح.

خط الوسط: سجاد جاسم، عبد الزراق قاسم، ادريسا نيانج.

خط الهجوم: محمود المواس، مهند علي، محمد داود.

