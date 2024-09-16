نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. لوفرين ينتقل إلى باوك اليوناني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي باوك اليوناني عن التعاقد مع المدافع الكرواتي المخضرم ديان لوفرين، الذي انتقل من نادي أولمبيك ليون الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لما ذكره النادي عبر موقعه الرسمي، فقد وقع لوفرين عقدًا مع باوك يمتد لموسمين حتى يونيو 2026، وذلك بعد فسخ عقده مع ليون قبل موعده المحدد في صيف 2025.

في تصريح له، عبر ديان لوفرين عن سعادته بالانتقال إلى باوك، مؤكدًا حماسه للمساهمة في نجاح الفريق وتقديم أفضل ما لديه على أرض الملعب.

من جهته، أبدى نادي باوك ترحيبه الحار بالمدافع الكرواتي، متطلعًا إلى الاستفادة من خبراته الكبيرة في تعزيز قوة الدفاع وإضافة عمق للفريق في المنافسات القادمة.