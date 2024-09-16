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أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الكيني، وليام روتو، اليوم الإثنين، إن بلاده "ستكون جاهزة" لاستضافة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2027، التي ستستضيفها بالاشتراك مع الجارتين أوغندا وتنزانيا.

كينيا تؤكد التزامها باستضافة الأمم الأفريقية 2027 مع أوغندا وتنزانيا

وقال الرئيس الأفريقي على حسابه على منصة إكس عن الملاعب الثلاثة في نيروبي ”ستكون كينيا جاهزة للمشاركة في استضافة كأس الأمم الأفريقية في 2027. الاستعدادات لملاعبنا الثلاثة (تجديد ملعبي كاساراني ونيايو، وبناء ملعب مدينة تالانتا الرياضية الجديد) تسير بشكل جيد".



وقال روتو بعد اجتماعه مع رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، باتريس موتسيبي، في (State House) بالعاصمة ”نحن ملتزمون بأن يكون ملعبا كاساراني ونيايو جاهزين بنهاية العام الجاري“، بينما إستاد تالانتا سبورتس سيتي "سيكتمل بحلول ديسمبر 2025".

وأشرف موتسيبي، الذي يزور كينيا لتقييم جاهزية البلاد، في نهاية الأسبوع الماضي، على الأعمال الجارية في الملاعب.

وقال رئيس "كاف" "لقد رأيت العمل الذي يتم إنجازه وأنا معجب بما قامت به الحكومة. هذا يدل على التزام كينيا بضمان استضافة هذه البطولة الكبرى بنجاح".

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن موتسيبي قوله ”أتطلع إلى هذا التفاني في تنزانيا وأوغندا، اللتين سأزورهما أيضًا لتقييم مستوى الاستعدادات".

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة التنفيذية لـ "كاف" أسندت، في سبتمبر (أيلول) 2023، تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2025 للمغرب وتنظيم نسخة 2027 للثلاثي كينيا-أوغندا-تنزانيا.

وصرح موتسيبي ”ويعود الحدث الأكبر على الأراضي الأفريقية إلى شرق إفريقيا بعد 51 عامًا منذ آخر مرة نُظمت فيها البطولة في إثيوبيا عام 1976. وستكون هذه هي النسخة الـ36 من المسابقة، وستكون المرة الأولى التي تنظمها ثلاث دول“.

