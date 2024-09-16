نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات الحالة الصحية لـ فهد المولد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا يزال الغموض يحيط بالحالة الصحية للاعب المنتخب السعودي ونادي الاتحاد السابق، فهد المولد، إثر الحادث الذي تعرض له في منزله بدبي.

وفقًا لما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط، فإن حالة المولد تظل حرجة، ولم تشهد أي تحسن ملحوظ منذ دخوله غرفة العناية المركزة.

وقد خضع اللاعب صباح اليوم الإثنين لأشعة خاصة على الجمجمة، بينما تُعدّ أي تدخلات جراحية صعبة نظرًا لحساسية حالته وتأثر قاع الجمجمة بسبب الحادث.

تسبب الحادث في صدمة كبيرة لعائلة المولد ومحبّي كرة القدم في السعودية، حيث يترقب الجميع أخبارًا مطمئنة عن صحته.

وقد أبدت الأوساط الرياضية دعمها الكامل للاعب، معربين عن أملهم في أن يتحسن وضعه الصحي قريبًا.

في هذه الأثناء، يواصل الأطباء مراقبة حالته عن كثب، ويُنتظر إجراء المزيد من الفحوصات لتحديد الخطوات التالية في العلاج والتعافي.