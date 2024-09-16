نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد الأفريقي يخطر الزمالك بطاقم تحكيم مباراته أمام الشرطة الكيني بالكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الشرطة الكيني المقرر لها في الثامنة مساء يوم 20 سبتمبر الجاري في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.



ويتكون طاقم تحكيم لقاء الإياب من، الناميبي مويشيتساما نيجونجو نافتال حكمًا للساحة ويعاونه الجنوب أفريقي كليدوين بالويي والناميبي ماثيو كانيانجا مساعدين والناميبي ويلهم ليتوكافا هايتيمبو حكمًا رابعًا.



واختار "كاف" الجيبوتي محمد مؤمن علي مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام مندي جون فرانك من جامبيا.



جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.