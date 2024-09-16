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أحمد جودة - القاهرة - يرغب عشاق مشاهدة الكالتشيو في معرفة جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل انطلاق مباريات اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024، حيث ستقام مباراتين بين بارما وأودينيزي، ولاتسيو ضد هيلاس فيرونا.

ويستضيف بارما نظيره أودينيزي اليوم الإثنين في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

كما يستضيف لاتسيو نظيره هيلاس فيرونا على ملعب "الأوليمبيكو" في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الإثنين

1- نابولي: 9 نقاط.

2- إنتر ميلان: 8 نقاط.

3- يوفنتوس: 8 نقاط.

4- تورينو: 8 نقاط.

5- أودينيزي: 7 نقاط.

6- هيلاس فيرونا: 6 نقاط.

7- إمبولي: 6 نقاط.

8- أتالانتا: 6 نقاط.

9- ميلان: 5 نقاط.

10- جنوي: 5 نقاط.

11- لاتسيو: 4 نقاط.

12- بارما: 4 نقاط.

13- ليتشي: 4 نقاط.

14- مونزا: 3 نقاط.

15- فيورنتينا: 3 نقاط.

16- روما: 3 نقاط.

17- بولونيا: 3 نقاط.

18- كومو: نقطتين.

19- كالياري: نقطتين.

20- فينيسا: نقطة واحدة.