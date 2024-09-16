نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات قوية من مدرب موناكو عن مواجهة برشلونة وخطة إيقاف لامين يامال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث آدي هوتر مدرب موناكو الفرنسي، عن مواجهة برشلونة المرتقبة في الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل.

مدرب موناكو: لا أخشى برشلونة ولن أضع خطة خاصة لـ يامال

قال هوتر في تصريحات إعلامية له: “لا أخاف أي منافس، لكني أكن احترامًا كبيرًا لنادي برشلونة أحد أعظم الأندية في العالم”.

وبسؤاله عن وضع خطة خاصة لإيقاف لامين يامال، قال: "لا، ما نريده هو إيقافه كفريق، أنا لست من نوع المدربين الذين يهتمون بالرقابة الفردية”.

وأشار هوتر، بعد سؤاله عن الفارق بين حالة فريق برشلونة تحت قيادة تشافي مدربه السابق وهانسي فليك المدرب الحالي: “ليس من وظيفتي أن أعطي رأيي في أساليب التدريب المختلفة".

وواصل: "أعرف فليك ويمكنك أن ترى بسرعة أنه يلعب بخطوط عالية وعدوانية وأنه مرن ويضغط على الخصم وهو أمر أحبه أيضًا”.