نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد وصول الفلسطينية ميرال قسيس للقاهرة للانضمام إلى فريق الزمالك للكرة النسائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصل في العاشرة من صباح غد الثلاثاء مطار القاهرة الدولي، لاعبة منتخب فلسطين للسيدات ميرال خضر قسيس، من أجل الانضمام لصفوف نادي الزمالك لكرة القدم النسائية، قادمة له من صفوف فريق ديار بيت لحم الفلسطيني في صفقة انتقال حر.

موعد وصول ميرال خضر قسيس

نجح نادي الزمالك بقيادة عادل حسين الحصول على خدمات اللاعبة الفلسطينية ميرال خضر قسيس، صاحبة الـ 18 عامًا مهاجمة نادي الديار ومنتخبي فلسطين الأول وتحت عشرين عاما للسيدات، لتكون بذلك أولى صفقات الزمالك الفلسطينية خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال حاتم شعبان وكيل أعمال اللاعبة في تصريحات خاصة لـ “دوت الخليج الرياضي”: "إن نادي الزمالك أتم التعاقد مع اللاعبة الفلسطينية ميرال خضر قسيس، في صفقة انتقال حر قادمة من نادي الديار لمدة موسمين مجانًا، على أن تنتظم في تدريبات الأبيض الجماعية الخميس 19 سبتمبر الجاري".

وأشار وكيل أعمال اللاعبة: "الزمالك حصل على توقيع ميرال عبر الإيميل، ووقعت للأبيض رسميًا على نسخ العقود الأربعة خلال الأيام القليلة الماضية، وتحصل نادي الزمالك على المخالصة الخاصة بها من نادي ديار بيت لحم مجانًا، وتم قيدها رسميًا مؤخرًا في قائمة الفريق الأبيض".

جدير بالذكر أن ميرال خضر مواليد 2006 وتمثل منتخب فلسطين الأول والشابات لكرة القدم النسائية، ونجحت الموسم المنصرم في إحراز 45 هدفًا مع نادي الديار، بالإضافة لـ 10 أهداف مع منتخب فلسطين أخرهم ببطولة آسيا التي أقيمت في المملكة العربية السعودية الشهر المنصرم.

وأسفرت قرعة الدوري الممتاز للكرة النسائية موسم 2024-2025، عن مواجهة الزمالك لمنافسه الأهلي في الجولة الأولى والافتتاحية من المسابقة، والتي ستنطلق مطلع شهر أكتوبر المقبل بمشاركة 19 فريقا، لأول مرة في تاريخ البطولة والتي ظهرت للنور للمرة الأولى عام 1998.