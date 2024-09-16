فليك يحدد بديل أولمو في مباراة برشلونة وموناكو

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أحمد جودة - القاهرة - حدد الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة، بديل المهاجم داني أولمو الذي سيغيب عن لقاء موناكو الفرنسي القادم في بطولة دوري أبطال أوروبا.

يستعد فريق برشلونة، لمواجهة مضيفه موناكو في فرنسا، ضمن مواجهات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، يوم الخميس المقبل.

غياب أولمو عن مواجهة برشلونة وموناكو

يفتقد فريق برشلونة، خدمات داني أولمو أمام موناكو بعد إصابته التي تعرض لها خلال مباراة جيرونا التي أقيمت أمس في بطولة الدوري الإسباني، وانتهت بفوز الفريق الكتالوني 4-1.

ووفقًا لما أورده الإعلامي خافي ميجيل، فإن الجناح البرازيلي رافينيا دياز سيشارك في تشكيل برشلونة أمام موناكو بدلًا من أولمو الغائب بسبب الإصابة.

ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة وموناكو على ملعب “لويس الثاني”، يوم الخميس المقبل، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.