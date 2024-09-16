نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات تجديد عقد محمد الشناوي مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تفاصيل عقد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، المنتظر توقيعه من أجل استمراره داخل القلعة الحمراء بالفنرة المقبلة.

وأوصى محمود الخطيب رئيس محلس إدارة النادي الأهلي، بتجديد عقد الشناوي وجعله صاحب أعلى وأضخم راتب للاعب محلي داخل الفريق، تقديرًا لما قدمه للنادي ورفضه الرحيل رغم العروض المادية الضخمة من الدوريات الخليجية.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي"، أن عقد الحارس الدولي سوف يتضمن حصوله على 20 مليون جنيه راتب سنوي بعقد يستمر حتى 2028، بجانب 20 مليون حملات إعلانيه ومكافأت خاصة.

وتابع: “سوف يتم استثناء محمد الشناوي من نسبة المشاركات بجانب عدم الحصول على نسبة من الحملات الإعلانية أو البرامج التلفزيونية التي سيظهر بها اللاعب مستقبلًا”.

وتشهد الساعات القليلة المقبلة، جلسة بين أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي، والحارس الدولي من أجل عرض العقد عليه وتوقيع العقود، وإعلان استمراره داخل المارد الأحمر بالفترة المقبلة.