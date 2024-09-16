نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يجدد تعاقد لاعب الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الصحفي خوسيه فيليكس دياز أن ريال مدريد قد جدد عقد فيرلاند ميندي حتى عام 2027، مع الإعلان الرسمي المتوقع خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح دياز أن بقاء ميندي يعتبر أمرًا حيويًا بالنسبة لمدرب الفريق كارلو أنشيلوتي، حيث كان هناك حديث سابق حول احتمال رحيله.

ومع ذلك، عبّر أنشيلوتي عن قلقه لإدارة النادي بشأن أهمية استمرار ميندي في الفريق.

وأضاف دياز أن أنشيلوتي يرى في ميندي أحد العناصر الأساسية في تشكيلته، نظرًا لمساهماته الكبيرة في الدفاع وتوازنه في الملعب.

وقد لعب ميندي دورًا محوريًا في تحسين أداء الدفاع في الموسم الماضي، مما جعل بقاءه أمرًا ضروريًا في ظل الطموحات الكبيرة للنادي في المنافسات المحلية والأوروبية.