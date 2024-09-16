نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنس جابر تعلن نبأً صادمًا للجماهير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضحت التونسية أنس جابر، لاعبة التنس، أنها ستنسحب من باقي الموسم بسبب الإصابة، التي تعاني منها في كتفها، مما أدى إلى انسحابها من العديد من البطولات هذا العام.

وقد غابت أيضا أنس جابر عن منافسات أولمبياد باريس الأخيرة بسبب مخاوفها من زيادة تفاقم إصابتها.

إصابة الكتف تنهي موسم أنس جابر

نشرت أنس جابر عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: "هذا العام كان صعبًا جدًا بالنسبة لي، وكرياضيين نعلم أن الاستشفاء جزء من رحلة الرياضي".

وأكملت: "بسبب إصابتي المستمرة في الكتف، اتخذت أنا وفريقي الطبي قرارا صعبا بالغياب عن ملاعب التنس في المتبقي من الموسم".

وأشارت: "خلال إتمام عمليات الاستشفاء، سأفرغ نفسي للأعمال الخيرية من أجل صناعة فارق حقيقي في العالم".

واختتمت: "أشكركم على كل الدعم ولا يمكنني الانتظار من أجل العودة مجددا بشكل أقوى، سأراكم في ملعب التنس ببطولة أستراليا 2025".

وأعلنت أنس جابر عن عزمها العودة إلى أستراليا مجددًا في عام 2025، وتمكنت من التأهل إلى نهائي ثلاث بطولات كبرى في التنس "جراند سلام"، لكنها لم تتمكن من الفوز بلقب أي منها.

وشاركت أنس جابر في الألعاب الأولمبية ثلاث مرات، حيث كانت في لندن عام 2012، وفي ريو دي جانيرو عام 2016، وأخيرا في طوكيو عام 2020.