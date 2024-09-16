نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «اللهم لك الحمد».. رسالة دعم من إمام عاشور لـ أحمد فتوح بعد إخلاء سبيله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي والمنتخب الوطني، برسالة دعم قوية لأحمد فتوح، الظهير الأيسر لنادي الزمالك، بعد أن قررت محكمة جنايات مطروح إخلاء سبيل فتوح بكفالة قدرها 50 ألف جنيه.

ويأتي هذا القرار بعد اتهام فتوح بالقتل الخطأ والقيادة تحت تأثير المخدرات إثر حادث دهس في مدينة العلمين الجديدة.

وفي تعبير عن تضامنه، نشر إمام عاشور عبر حسابه على إنستجرام صورة لأحمد فتوح مع تعليق: «اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد حتى الرضا»، ليعكس بذلك دعمه لزميله السابق في النادي.

إلى جانب دعمه المعنوي، تأتي رسالة إمام عاشور لتبرز روح الزمالة والتضامن بين اللاعبين، حتى في الأوقات الصعبة.

يعكس هذا الموقف من عاشور التزامه بالقيم الإنسانية ووقوفه إلى جانب زملائه، مما يعزز من قوة الروابط بين اللاعبين في عالم كرة القدم.