نبأ سار لجماهير برشلونة قبل مواجهة موناكو

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أحمد جودة - القاهرة - تلقت جماهير برشلونة، نبأً جيدًا قبل مواجهة موناكو الفرنسي المرتقبة في بطولة دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل والموافق 19 سبتمبر الجاري.

برشلونة قد يستعيد فيرمين وأنسو قبل مواجهة موناكو

أفادت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية بإن الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة قد يستعيد جهود الثنائي فيرمين لوبيز وأنسو فاتي قبل مواجهة موناكو الفرنسي.

وأضافت الصحيفة الإسبانية إن فرينكي دي يونج وجافي قد شاركا في جزء من التدريبات ولا يوجد موعد مُحدد لعودتهما لكن هُناك تطور إيجابي بشأن عملية تعافيهما من الإصابة.

وتعد عودة المُصابين فيرمين وفاتي، إضافة قوية لكتيبة المدرب فليك، قبل مواجهة موناكو الفرنسي.

ويلتقي فريق برشلونة بنظيره موناكو على ملعب “لويس الثاني”، يوم الخميس المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.