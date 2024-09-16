نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وديا.. طنطا يفوز علي الأولمبي بهدف نظيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا بقيادة المدير الفني محمد حليم الفوز اليوم علي فريق الأولمبي بهدف نظيف وذلك خلال اللقاء الودي الذي جمع بين الفريقين عصر اليوم علي ملعب الأكاديمية البحرية بالأسكندرية ضمن إستعدادت الفريق للموسم الجديد بدوري المحترفين.

كان طنطا قد تقدم بهدف عن طريق اللاعب محمد نبيل في الشوط الأول وسط اداء فني كبير.

ويخوض الفريق مباراة ودية غدًا أمام فريق النصر الليبي علي ملعب خاص بالأسكندرية في الخامسة عصرًا.