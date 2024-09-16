نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المقاولون العرب يُعيّن طلعت محرم في منصب القائم بأعمال مدير الكرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح تعيين طلعت محرم في منصب القائم بأعمال مدير الكرة.

المقاولون يقرر تعيين طلعب محرم في منصب القائم بأعمال مدير الكرة

أكد المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على كرة القدم وعضو مجلس إدارة النادي، أن محرم سيتولى مهام مدير الكرة بالإضافة إلى عمله كمدرب عام ضمن الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة محمد مكي.

وفي وقت سابق، أعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح، عن التعاقد مع محمد مكي لتولي القيادة الفنية للفريق في الموسم المقبل.

وعقد المهندس محسن صلاح، رئيس النادي، اجتماعًا مع المدير الفني الجديد للفريق الأول بحضور المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة وعضو مجلس إدارة النادي، حيث تم الاتفاق على جميع التفاصيل لبدء عمله مع الفريق استعدادًا للموسم القادم.