نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة العين ضد السد في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري، مع نظيره العين الإماراتي، بهدف لكل منهما في الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في موسمه الجديد

أهداف مباراة العين ضد السد في دوري أبطال آسيا



سجل أكرم عفيف مهاجم فريق السد القطري هدف التقدم في شباك العين الإماراتي عند الدقيقة 45+1 من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وأحرز ماتياس بالاسيوس نجم فريق العين الإماراتي هدف التعادل في شباك النصر، عند الدقيقة 80 من الشوط الثاني.