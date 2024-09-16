نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة النصر ضد الشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع النصر السعودي في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره الشرطة العراقي بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الإثنين على ملعب "المدينة الدولي"، في أولى جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا.

أهداف مباراة النصر ضد الشرطة في دوري أبطال آسيا

افتتح سلطان الغنام أول أهداف اللقاء لصالح النصر في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من أوتافيو إلى زميله الغنام الذي سدد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وتعادل محمد داوود ياسين لصالح الشرطة في الدقيقة 24، بعد تمريرة بينية من حسين علي جاسم إلى ياسين الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى المرمى.

موعد مباراة النصر المقبلة بعد التعادل أمام الشرطة

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضيفًا ثقيلًا على نظيره الاتفاق يوم الجمعة المقبل 20-9-2024 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب "الأمير محمد بن فهد" في الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي.