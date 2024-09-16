نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة العين القادمة عقب التعادل أمام السد والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره فريق السد القطري، بهدف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

موعد مباراة العين القادمة عقب التعادل أمام السد

ويستعد فريق العين لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره أوكلاند سيتي الأمريكي، في إطار منافسات افتتاح بطولة كأس العالم للأندية في موسمه الجديد 2024-2025.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة العين الإماراتي ضد أوكلاند سيتي، يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر الجاري، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ستاد هزاع بن زايد.

القنوات الناقلة لمباراة العين الإماراتي ضد أوكلاند سيتي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة كأس العالم للأندية في موسمه الجديد داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.