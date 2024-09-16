نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريح قوي من سلوت عن مواجهة ليفربول وميلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الهولندي آرني سلوت مدرب ليفربول، صعوبة المواجهة المرتقبة ضد إيه سي ميلان في مسابقة دوري أبطال أوروبا، مشيرًا في الوقت ذاته أنه لا يخشى الفريق الإيطالي.

يلتقي فريق ليفربول بنظيره إيه سي ميلان يوم غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا 2024-25.

سلوت: نحترم ميلان كثيرًا ولسنا خائفين

قال سلوت في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة ليفربول وميلان: "أعتقد أنها المرة الأولى التي لا يكون فيها عيد ميلادي مهمًا للغد، إنها مباراة كبيرة بالنسبة لي وبسبب تاريخ هذين الفريقين، والمكان، فهي مباراة نتطلع إليها".

وتابع: “لا أعتقد أن أي مدرب يخاف من مواجهة الفريق الآخر ولكننا نحترم ميلان كثيرًا، ولديهم الكثير من الجودة، نحن لسنا خائفين ولكننا نحترم جميع لاعبيهم”.

وشدد سلوت على احترامه لفريق ميلان حيث قال: “لقد أظهروا أنهم في حالة جيدة بفوزهم الرائع 4-0 على فينيزيا. الخوف ليس الكلمة التي نستخدمها. نحن نحترمهم كثيرًا”.