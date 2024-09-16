"توقفوا عن النقد".. أيمن يونس يوجه رسالة لجماهير الزمالك قبل السوبر الإفريقي

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أحمد جودة - القاهرة - وجه أيمن يونس لاعب الزمالك السابق، رسالة دعم إلى جماهير الفارس الأبيض وذلك قبل إنطلاق مباراة السوبر الإفريقي التي تقام بين قطبي الكرة المصرية.

أيمن يونس: حان الوقت للتوقف عن أي نقد سلبي

كتب أيمن يونس عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي " إكس": “أعتقد حان الوقت للتوقف عن أي نقد سلبي أو أي أراء خاصه غير مناسبه، أنه وقت السوبر”.

وتابع: "علي جماهير الزمالك الحقيقيه أن تبدأ بحمله دعم ومسانده للفريق..أنه الوقت المناسب.. بالتوفيق لفريقنا..ننتظركم أبطال".

ويستعد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الأهلي، في كأس السوبر الإفريقي، التي تقام يوم 27 سبتمبر من الشهر الجاري، وتستضيف المملكة العربية السعودية اللقاء ضمن فعاليات موسم الرياض.

وتقام المواجهة بين الفريقين على ستاد المملكة أرينا، معقل نادي الهلال السعودي، والذي يحتضن نهائي كأس السوبر الإفريقي.