ناتشو يكشف كواليس قرار رحيله عن ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإسباني ناتشو فرنانديز مدافع القادسية السعودي، كواليس قرار رحيله عن ريال مدريد بعد سنوات كثيرة قضاها داخل أسوار النادي الملكي وحقق خلالها العديد من البطولات.

ناتشو يحكي قصة رحيله عن ريال مدريد

قال ناتشو في تصريحاته اليوم: “أعلم منذ أشهر عديدة أنني أريد تغيير النادي، وأيضًا النادي كان يعلم ذلك، وزملائي في الفريق، لقد مر شهر واحد فقط منذ أن كنت هنا ولكن لا يزال لدي شعور بأن قراري كان مثاليًا”.

وتابع: “إنها لحظة سعيدة للغاية في حياتي مع راحة البال التي أعطيتها لكل شيء لنادي حياتي، وهو ريال مدريد، وهو ما يمكن أن يجعلني أشعر بالرضا”.

وأوضح: “هل كان بإمكاني أن أستمر لمدة عام آخر في مدريد، كما يقول لي الكثير من الناس؟ حسنًا ربما، لكن وضع اللمسات الأخيرة على وقتي في نادي حياتي بهذه الطريقة هو أفضل شيء حدث لي”.

وأكمل: “أتذكر عندما كنت قد حزمت أمتعتي من ريال مدريد، كان علي الذهاب إلى مدريد لقضاء بعض الوقت، وذهبت دون وعي إلى فالديبيباس”.

وأردف: "كنت مع والدي وقال لي "إلى أين أنت ذاهب؟" كنت مخطئًا لأنني اعتقدت أنني ذاهب إلى فالديبيباس".

وواصل: "عندما أخبرت ذلك لأقرب زملائي، فهموني لأنهم كانوا في ريال مدريد لسنوات عديدة، أخبرتهم أنني في شعرت أن هذه هي النهاية، وشرحت لهم ذلك قليلًا، وأنني أريد ذلك أغادر، وعندما شرحت لهم الأمر شعرت أنهم يشعرون بالأسف من أجلي، لكنهم فهموني داخليًا تمامًا".