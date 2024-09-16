نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر لكرة اليد للشباب يتوج باللقب الأفريقي بعد هزيمة تونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب اليد مواليد 2004 في التتويج ببطولة إفريقيا وذلك على حساب نظيره التونسي في نهائي البطولة الذي أقيم في تونس.

وخطف شباب يد الفراعنة فوزا ثمينا تونس بنتيجة 29-25 ليتوج بنهائي بطولة إفريقيا.

مشوار مميز للمنتخب المصري

منتخب مصر خاض مشوارا قويا في البطولة لينجح في الوصول لنصف النهائي على حساب منتخب الجزائر بنتيجة 38-32 في نصف النهائي، بينما تأهل تونس على حساب المغرب ليضرب موعدا مع مصر في النهائي.

قائمة منتخب مصر المشاركة في البطولة

يوسف ناجي – يوسف وليد – أحمد عبد الرحيم – حمزة مجدي – محمد مؤمن – محمد عبد الغني – عمر عدلان – محمد وائل – يوسف عبد الغني – زياد حشاد – محمد عدلان – محمد شعبان – مهند خالد عبد الرحيم – معاذ عزب – أمير جعفر – أحمد تغيان – ياسين محمد – محمود علي.