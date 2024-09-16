ثنائي الزمالك مرشحان لتعويض أحمد ياسر ريان في سيراميكا كليوباترا

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أحمد جودة - القاهرة - دخل نادي سيراميكا كليوباترا في سباق البحث عن مهاجم جديد لتعويض رحيل أحمد ياسر ريان، الذي انتقل إلى صفوف نادي البنك الأهلي في فترة الانتقالات الحالية.

سيراميكا يستهدف ثنائي الزمالك

يسعى مسؤولو نادي سيراميكا كليوباترا لتعويض رحيل، وقد اقترحوا على أيمن الرمادي، مدرب الفريق، التعاقد مع ناصر منسي أو حسام أشرف من الزمالك، الأمر ااذي قوبل بالترحيب.

ويرتبط ناصر منسي بعقد يمتد لثلاثة مواسم ونصف مع الزمالك حتى يناير 2028، ولكن لم يتمكن من تأمين مكان أساسي في التشكيلة الأساسية للفريق بسبب تألق التونسي سيف الدين الجزيري.

بينما حسام أشرف، فقد عاد من إعارته إلى بلدية المحلة وشارك في تحضيرات الموسم الجديد مع الزمالك، بعد تألقه في الموسم الماضي مع البلدية حيث سجل 14 هدفًا، مما يجعله من الخيارات البارزة.

من المتوقع أن يوافق مجلس إدارة نادي الزمالك على رحيل أحد اللاعبين إذا قدم سيراميكا كليوباترا عرضًا رسميًا، خاصة بعد حل أزمة مستحقات سيف الدين الجزيري وتأكيد استمراره مع الفريق في الموسم المقبل.