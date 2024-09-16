أدريان رابيو يوضح سبب موافقته على عرض مارسيليا

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أحمد جودة - القاهرة - أوضح الفرنسي أدريان رابيو، سبب موافقته على عرض الانتقال إلى أولمبيك مارسيليا وذلك في الوقت الحالي.

رابيو: صفقة انتقالي إلى مارسيليا كانت غير مرجحة

انتهت فترة الانتقالات الصيفية، دون أن يرتبط رابيو بأي نادٍ، وذلك قبل انضمامه إلى أولمبيك مارسيليا في صفقة انتقال حر.

وقال رابيو في تصريحاته لوسائل الإعلام: “إنه أمر لا يصدق! من الجنون أن أرى جماهير مارسيليا، إنهم يجعلونني أشعر بأنني مميز”.

وتابع: “كانت صفقة صعبة وغير مرجحة.. لكن من خلال التحدث مع المهدي بنعطية المدير الرياضي لنادي مارسيليا، الذي قد لي المشروع، قبلت العرض”.

وواصل رابيو قائلًا في نهاية حديثه: “لا أستطيع الانتظار للبدء”.