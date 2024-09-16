نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب شتوتجارت: هدفنا الفوز على حامل اللقب ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد سيباستيان هونيس، مدرب شتوتجارت، أن فريقه عازم على خوض مباراة قوية أمام ريال مدريد، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

وقال هونيس: "ريال مدريد هو حامل لقب دوري أبطال أوروبا، ونحن نرغب في إحداث مفاجأة.

سنلعب بنفس الأسلوب الذي نتبعه في الدوري الألماني، وسنسعى لتحقيق أداء متميز في هذه المباراة."

وأضاف هونيس: "نحن ندرك تمامًا قوة ريال مدريد وتاريخه العريق في البطولة، لكننا نؤمن بقدرات لاعبينا ونعمل بجد لتقديم أفضل ما لدينا.

الهدف هو أن نثبت أننا قادرون على المنافسة بجدية وإظهار مستوى عالي من الأداء يمكن أن يحقق لنا النجاح."