نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: سامسون خارج حسابات الزمالك في الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي خالد الغندور إن البنيني سامسون أكينيولا لاعب الزمالك بات خارج حسابات البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني في الموسم الجديد.

أكد خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور أن سامسون خارج قائمة الزمالك في مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي المقرر لها 27 سبتمبر الجاري.

اضاف:" جوميز غير مقتنع بسامسون ولن يعتمد عليه في الموسم الجديد".

وأكمل:" الزمالك يرفض غلق باب الانتقالات الصيفية ويبحث عن تدعيم خط الدفاع بلاعب محلي".