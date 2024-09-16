الرياضة

خالد الغندور: وسام أبوعلي تعرض لكدمة قوية أمام جورماهيا وجاهز للسوبر الأفريقي

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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، أن وسام أبوعلي مهاجم النادي تعرض لكدمة قوية في مباراة الفريق الأخيرة أمام جورماهيا الكيني في دوري أبطال إفريقيا.

وأكد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" في هدف الأهلي الثالث كان هناك تدخل قوي على وسام من مدافع جورماهيا، وإذا لم يسجل بيرسي تاو الهدف كان من الممكن أن تُحتسب ضربة جزاء ".

وأختتم:" وسام أبوعلي شعر ببعض الآلام ولكنه جاهز لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الافريقي يوم ٢٧ سبتمبر، وموقفه من مباراة الإياب أمام جورماهيا في يد الجهاز الفني".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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