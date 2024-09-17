نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثروت سويلم: سيتم الإعلان عن شكل الدوري الجديد وسيكون مفاجأة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال اللواء ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، إن رابطة الأندية لم تنتهي مهمتها بعد لحين اختيار مجلس جديد للرابطة وهي من ستحدد الشكل الجديد للرابطة.

واضاف سويلم في تصريحات مع الإعلامي مجدي عبد الغني على قناة الشمس:" أحمد دياب مازال متواجدا بشكل طبيعي كرئيسا لرابطة الأندية وكان متواجدا بصورة طبيعية في اجتماع اليوم الذي عقدناه في المقر".

وتابع: رابطة الأندية أصبح لها شكل وإمكانية تواجد الرابطة كجزء من اتحاد الكرة وارد، ولكن الرابطة اصبح لها كيان.

وأردف أن؛ الرابطة كان لها شكل مميز والكل يعمل من اجل نجاح الرابطة، ويوم الأربع سيكون الإعلان عن شكل الدوري الجديد وسيكون مفاجأة للكل وسيتم محو تماما المؤجلات في الموسم المقبل وكل الأندية ستلعب كل خمس أيام ولن يكون هناك اي مؤجلات تماما.

وواصل: "جدول الدوري سيتم الإعلان عنه من اول أسبوع عنه إلى اخره واللي بيعترض بيحب ياخد اللقطة".

وأكمل: اتمنى إقامة دوري من مجموعتين وموسم استثنائي، ولكن كل الأندية اجمعت على صعوبة إقامة دوري من مجموعتين ولكن سيتم عرض الأمر على جميع الأندية يوم الأربعاء بحضور كل الأندية ولكن ارى ان نظام الدوري الحالي هو الأفضل.

وواصل: نحن في مرحلة نعمل بها لصالح الأندية، وسيخرج بيان بنظام الدوري يوم الأربعاء وموعد بداية الدوري وانتهاءه وعاملين درع مميز للنادي الأهلي وهو متواجد حاليا في مصر ومع الشركة المتحدة والتنسيق بين الأهلي والشركة الراعية وسيكون هناك احتفالية مميزة للأحمر.