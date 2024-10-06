نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة أستون فيلا اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر إريك تين هاج المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، على التشكيل الذي سيبدأ به مباراة أستون فيلا، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا في البريميرليج

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا مساء اليوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024، وذلك في تمام الساعة 16:00 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والساعة 17:00 بتوقيت أبوظبي ومسقط.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام أستون فيلا

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: نصير مزاروي، ماتياس دي ليخت، ليساندرو مارتينيز، ديوجو دالوت.

خط الوسط: كريستيان إريكسن، كاسيميرو، أماد ديالو، أليخاندرو جارناتشو، ماركوس راشفورد.

خط الهجوم: جوشوا زيركزي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وستنقل مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا عبر قناة beIN Sports 1HD.