أحمد جودة - القاهرة - يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة مصر ضد موريتانيا مباشر دون تقطيع | كأس أمم إفريقيا 2026.. تترقب الجماهير المصرية بحماس مباراة منتخب مصر ضد موريتانيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

مباراة مصر وموريتانيا Egypt vs Mauritania اليوم في توقيت كأس أمم إفريقيا 2026

مباراة مصر وموريتانيا: متعة كروية منتظرة في تصفيات أمم إفريقيا 2025

تحمل هذه المباراة أهمية كبيرة لكلا المنتخبين، حيث أنها ستحدد إلى حد كبير مصيرهما في مشوارهما نحو التأهل إلى البطولة. فمع تاريخ من المواجهات القوية والإثارة المتبادلة، تأتي هذه المباراة لتكتب فصلًا جديدًا في سجل مواجهات المنتخبين، حيث يتطلع كل فريق إلى حصد النقاط الثلاث الثمينة والانفراد بصدارة المجموعة.

موعد مباراة مصر وموريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا

يستعد عشاق الكرة المصرية لحظة الحقيقة، حيث يستضيف الفراعنة نظرائهم الموريتانيين على ملعب القاهرة الدولي في مواجهة حاسمة ضمن تصفيات أمم إفريقيا. وستنطلق صافرة بداية المباراة اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة. هذه المباراة الفاصلة ستحدد إلى حد كبير مصير المنتخب المصري في مشواره نحو التأهل إلى البطولة القارية

وسيكون موعد المباراة اليوم في الأوقات التالية:

السابعة مساءً بتوقيت القاهرة

السابعة مساءً بتوقيت قطر

الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات

السادسة مساءً بتوقيت ليبيا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا



تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت حقوق إذاعة مباريات تصفيات كأس الأمم الأفريقية، حيث يمكن متابعة المباراة على قناة بي إن سبورت 2. ولمن يملك اشتراكًا في مجموعة بي إن سبورت، يمكنهم متابعة المباراة عبر التردد التالي:

التردد: 12245

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3



أما الجماهير التي تفضل القنوات المفتوحة، فيمكنهم مشاهدة المباراة عبر قناة أون تايم سبورت الأرضية من خلال ضبط التردد وتفعيل البحث الرقمي على جهاز التلفاز.

تشكيل منتخب مصر المتوقع



يأتي تشكيل منتخب الفراعنة المتوقع اليوم في إفريقيا كما يلي:

حراسة المرمى محمد الشناوي خط الدفاع أحمد عيد- رامي ربيعة- محمد عبدالمنعم- محمد حمدي خط الوسط مروان عطية- أحمد مصطفى زيزو- محمود تريزيجيه الهجوم محمد صلاح- مصطفى محمد- عمر مرموش

أسعار تذاكر المباراة



أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن أسعار تذاكر ماتش اليوم بين منتخب الفراعنة والمنتخب الموريتاني، وجاءت أسعار التذاكر كما:

سعر تذكرة الدرجة الأولى: 150 جنيهًا.

سعر تذكرة الدرجة الثانية: 100 جنيه.

سعر تذكرة الدرجة الثالثة: 75 جنيهًا.

مشوار منتخب الفراعنة في إفريقيا

حقق منتخب مصر انتصارات مميزة في أول جولتين، حيث فاز على كاب فيردي بنتيجة 3-0، ثم حقق فوزًا آخر على بوتسوانا بنتيجة 4-0، مما وضعه في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط رغم خوضه مباراتين فقط. في المقابل، لعب منتخب كاب فيردي وبوتسوانا ثلاث جولات، وجمعت الفرق الثلاثة، باستثناء مصر، 3 نقاط فقط حتى الآن. من جهة أخرى، تلقى منتخب كاب فيردي خسارة أمام بوتسوانا في الجولة الثالثة، مما منح الأخير أول 3 نقاط له في التصفيات.

مجموعة مصر في تصفيات إفريقيا



تضم مجموعة مصر في التصفيات منتخبات مصر، موريتانيا، الرأس الأخضر، وبوتسوانا. يتصدر المنتخب المصري المجموعة بعد تحقيقه فوزين متتاليين، بينما تسعى الفرق الأخرى لتحسين مراكزها في البطولة.