نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة المغرب ضد إفريقيا الوسطى مباشر دون تقطيع | كأس أمم إفريقيا 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مباراة المغرب وإفريقيا الوسطى اليوم في كأس أمم إفريقيا 2026

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة المغرب ضد إفريقيا الوسطى مباشر دون تقطيع | كأس أمم إفريقيا 2026.. تشتعل الأجواء الكروية في المغرب، حيث يستعد أسود الأطلس لمواجهة شرسة أمام منتخب إفريقيا الوسطى في مواجهة تاريخية ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2025.

فمع تاريخ من المواجهات القوية والإثارة المتبادلة، تأتي هذه المباراة لتكتب فصلًا جديدًا في سجل مواجهات المنتخبين، حيث يتطلع كل فريق إلى حصد النقاط الثلاث الثمينة والانفراد بصدارة المجموعة.

وتستعرض لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي جها متابعيها وقرائها، وتسهيل جميع عمليات البحث ذات الصلة في جوجل.

لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة المغرب وإفريقيا الوسطى في من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة المغرب وإفريقيا الوسطى اليوم في كأس أمم إفريقيا 2026

المواجهة المرتقبة بين المغرب وإفريقيا الوسطى في تصفيات كأس أمم إفريقيا

يتواجد منتخبا المغرب وإفريقيا الوسطى في المجموعة الثانية ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا، والتي تضم أيضًا منتخبي ليسوتو والجابون.

يدخل منتخب المغرب مباراته اليوم ضد إفريقيا الوسطى وهو متصدر المجموعة برصيد 6 نقاط كاملة من مباراتين، حيث تمكن من تسجيل 5 أهداف واستقبل هدفًا واحدًا فقط.

على الجانب الآخر، يخوض منتخب إفريقيا الوسطى مواجهة الليلة وهو في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، حيث حقق فوزًا واحدًا على ليسوتو وتلقى هزيمة أمام الجابون.

موعد مباراة المغرب وإفريقيا الوسطى في تصفيات كأس أمم إفريقيا

يستعد عشاق أسود الأطلس لحظة الحقيقة، حيث ستشهد سماء المغرب مواجهة نارية بين أسود الأطلس ومنتخب إفريقيا الوسطى. ستنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم في تمام الساعة 10 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة 8 بتوقيت المغرب. هذه المباراة الفاصلة ستحدد إلى حد كبير مصير المنتخبين في مشوارهما نحو التأهل إلى كأس أمم إفريقيا 2025.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وإفريقيا الوسطى في تصفيات كأس أمم إفريقيا

لتلبية شغف عشاق الكرة المغربية والعربية، ستكون مواجهة أسود الأطلس وإفريقيا الوسطى متاحة بشكل حصري عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس. وبالتحديد، سيتم بث المباراة على قناة بي إن سبورتس 4، والتي ستنقل لكم جميع أحداث اللقاء بدقة عالية وجودة صوت وصورة ممتازة.

تشكيل المغرب المتوقع أمام إفريقيا الوسطى

حراسة المرمى ياسين بونو خط الدفاع عبدالحميد آيت- نايف أكرد- جمال حركاس- أشرف حكيمي خط الوسط سفيان أمرابط- عز الدين أوناحي- إلياس أخوماش خط الهجوم عبدالصمد الزلزولي- سفيان رحيمي- يوسف النصيري



