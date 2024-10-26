نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم، مباراة الكلاسيكو التي ستجمع بين عملاقي الكرة الإسبانية والعالمية، ريال مدريد وبرشلونة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني 2024-2025.

موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة

يلتقي الفريق الملكي مع نظيره الكتالوني، مساء اليوم السبت الموافق 26 أكتوبر 2024 على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الليجا الإسبانية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت فلسطين والقاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل ريال مدريد المحتمل أمام برشلونة

حارس مرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: لوكاس فازكيز، إيدير ميليتاو، أنطونيو روديغر، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، إدواردو كامافينغا، جود بيلينغهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي.

وتنقل مباراة الكلاسكيو بين ريال مدريد وبرشلونة بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي، عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

