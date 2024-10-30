نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. يوسف أيمن ينتظم في تدريبات الأهلي بعد التعافي من الإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية يوسف أيمن مدافع الفريق للعودة للمشاركة في المباريات، بداية من مباراة سيراميكا كليوباترا القادمة في الدوري الممتاز.

يوسف أيمن ينتظم في تدريبات الأهلي

وأوضح جاب الله أن يوسف أيمن انتهى من البروتوكول العلاجي الخاص به بعد إصابته بارتجاج خفيف في الرأس، أثناء مباراة نهائي السوبر المصري.

وأشار طبيب الفريق إلى أن مشاركة اللاعب في مران اليوم جاءت مطمئنة ودون شكاوى طبية، بعد انتهائه من تنفيذ برنامج استشفائي وعلاجي خلال الأيام الماضية.

ويخوض الفريق تدريباته في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا، والمحدد لها السبت المقبل، في إطار منافسات الأسبوع الأول لبطولة الدوري الممتاز.