نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللعنة الإيطالية تهدد كتيبة بيولي في ديربي النصر والهلال بدوري روشن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقترب الساعات من انطلاق واحدة من أقوى المباريات في تاريخ كرة القدم السعودية، حيث يستضيف النصر جاره الهلال مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن.

مواجهة حاسمة في ملعب "الأول بارك"

ستقام ديربي الرياض على ملعب الأول بارك، معقل نادي النصر، وتكتسب المباراة أهمية كبيرة في تحديد مسار الدوري السعودي. يأتي هذا في وقت يتألق فيه الهلال ويهيمن على مجريات الدوري منذ انطلاقته، حيث يتصدر الترتيب برصيد 24 نقطة، محققًا العلامة الكاملة.

يسعى الهلال لتحقيق الفوز في هذه المباراة ليوسع الفارق مع الاتحاد إلى 3 نقاط. يأتي ذلك بعد أن نجح الاتحاد في الانتصار على الأهلي في ديربي جدة، حيث حقق الفوز بهدف دون رد، ليُعادل رصيد الهلال ويصل إلى 24 نقطة.

النصر في موقف صعب

بينما يحتل النصر المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، فهو بحاجة ماسة للفوز لتقديم أداء أفضل ومصالحة جماهيره بعد التعادل المثير في الجولة الماضية أمام الخلود (3-3)، والخروج من كأس الملك بخسارة مفاجئة أمام التعاون بهدف نظيف.

تأتي هذه المباراة في وقت يتطلع فيه النصر لاستعادة توازنه تحت قيادة المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، الذي يتمتع بسلسلة نتائج جيدة في الدوري، لكنه سيواجه تحديًا كبيرًا أمام توهج الهلال.

لعنة ديربي ميلان تلاحق بيولي

يواجه بيولي خطر اللعنة الإيطالية، إذ قاد الاتحاد لتحقيق أربع انتصارات متتالية في الدوري، حيث فاز على الاتفاق (3-0)، الوحدة (2-0)، العروبة (3-0)، والشباب (2-1) قبل أن يتعادل دراميًا مع الخلود في الجولة الماضية.

تتزايد التحديات أمام بيولي مع تاريخه السيئ في مباريات الديربي، خاصة عندما كان مدربًا لنادي ميلان خلال الفترة من 2019 إلى 2024. حيث خاض 15 مباراة ديربي ضد الإنتر، محققًا 3 انتصارات فقط، وتعادل مرتين، بينما خسر 10 مرات. وهذا السجل السلبي قد يُلقي بظلاله على أدائه في ديربي الرياض اليوم.

الضغط على بيولي

يضاعف من قلق جماهير العالمي عدم تحقيق بيولي لأي فوز في آخر 6 مباريات ديربي، حيث تعرض للهزيمة في جميع تلك اللقاءات. وبالتالي، ستكون المباراة اختبارًا حقيقيًا لقدرة بيولي على قراءة المنافس والتعامل مع الضغوط الكبيرة التي ترافق المباريات الكبرى.

الجماهير النصراوية تأمل في أن يتمكن بيولي من كسر هذه اللعنة وتحقيق الانتصار في ديربي الرياض، في وقت حاسم لمستقبل الفريق في الدوري.