الزمالك يحسم موقفه من عودة طارق حامد.. مفاجأة كبرى

أحمد جودة - القاهرة -

حسمت إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، موقفها النهائي من فكرة عودة النجم الدولي طارق حامد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

الزمالك يحسم موقفه من التعاقد مع طارق حامد

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" نادي الزمالك حسم موقفه من إمكانية عودة طارق حامد إلى صفوف الفريق مرة أخرى ".

وأضاف:" تواصلنا مع مصدر داخل نادي الزمالك، والذي أكد أن النادي يرغب في التعاقد مع طارق حامد، وأنه سيكون لاعب مهم لهم في وسط الملعب".

وأشار:" المصدر أوضح، أن العائق الوحيد الذي يمنع نادي الزمالك من التعاقد مع طارق حامد وعودته مرة أخرى إلى الفريق، هو الراتب الكبير الذي يحصل عليه اللاعب في الوقت الحالي مع النادي السعودي".

وأتم كريم رمزي:" هناك أزمة مالية كبيرة لدى نادي الزمالك، وهي التي ستمنعه من الحصول على خدمات طارق حامد، بسبب الراتب الكبير الذي يتقاضاه حاليا'.

