ضياء السيد: لا يمكن الحكم على صفقة الأهلي الجديدة والوقت مازال مبكر

أحمد جودة - القاهرة - تحدث ضياء السيد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب مصر السابق عن صفقة الأهلي الجديدة يوسف أيمن وتعرضه للانتقادات والهجوم بعد ظهوره بشكل أقل من مستوى الفريق أمام سيراميكا كليوباترا.

وقال السيد ببرنامج اللعيب مع الإعلامي مهيب عبدالهادي عبر قناة mbc masr: "أنا شايف أن يوسف أيمن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي هيبقى صفقة كويسة جدا وقد بتقييمه بماتش تقيل وهو أمام الزمالك وكان كويس جدا لولا الخبطة".

وأضاف: "الشوط الأول في مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا كان عارض ومش يوسف أيمن اللي كان وحش مفيش غير الشناوي اللي كان شايل الجيم وكل الباقي مكنوش واحد من عشرة".

واختتم: "الناس بصت على يوسف أيمن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عشان هو لاعيب جديد فبصينا عليه ولكن كل العشرة مكنوش كويسين ولكن امكانياته كويسة ومع الوقت هيبقي كويس أو ي والحكم عليه كان مسبق والفرقة كلها كانت وحشة معادا الشناوي حافظ على المستوى العالمي".