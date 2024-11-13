نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الجزائر وغينيا الإستوائية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي منتخب الجزائر الأول لكرة القدم، في مواجهة جديدة أمام نظيره منتخب غينيا الاستوائية، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر تصفيات أمم إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم.

موعد مباراة الجزائر ضد غينيا الاستوائية في تصفيات أمم إفريقيا

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية يوم غدا الخميس 14 نوفمبر 2024 على ملعب مالابو الجديد، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر والساعة الرابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الخامسة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويقع منتخب الجزائر في صدارة المجموعة الخامسة بتصفيات كأس أمم إفريقيا برصيد 12 نقطة،

بينما يتواجد منتخب غينيا الاستوائية في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد غينيا الاستوائية

وستنقل مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية على الهواء مباشرة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports HD 2، باعتبارها الوكيل الحصري لإذاعة مباريات تصفيات أمم إفريقيا.