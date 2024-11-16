نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات ساخنة في الأسبوع الرابع من دورى القسم الثالث.. النوبة وقرية عامر الأبراز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مواجهات ساخنة في الأسبوع الرابع من دورى القسم الثالث .. النوبة و قرية عامر الأبراز

يقام اليوم السبت، مواجهات الاسبوع الرابع بالمجموعة السابعة من دورى القسم الثالث لكرة القدم والتى تقام في الساعة الثانية والنصف.

فعلى ملعب النوبة في السويس يستضيف ابناء النوبة نظيره فريق مركز شباب قرية عامر في ديربي السويس، وحيث يسعي ممثل القطاع الريفي مركز شباب قرية عامر صاحب المركز التانى برصيد 7 نقاط مواصلة عروضة القوية وحصد الثلاث نقاط من اجل المنافسة على صدارة المجموعة، في حين يدخل فريق النوبة الثامن برصيد 3 نقاط المباراة لتحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط للدخول في المنافسة في بقوة.

في المواجهة التانية، يلتقي فريق الزرقا صاحب المركز الأول برصيد 7، بنظيرة فريق الجمارك صاحب المركز الحادى عشر برصيد نقطتين في المباراة التى تقام على ملعب سمير موسي، ويسعي فريق الزرقا تحقيق الفوز والاستمرار في المقدمة، اما فريق الجمارك يسعى للخروج من سلسلة الهزائم والعودة لبورسعيد بنتيجة ايجابية.



وفي السويس، يلتقي فريق بورتو السويس صاحب المركز العاشر برصيد نقتطين مع نظيرة فريق منشية الشهداء صاحب المركز الرابع برصيد 5 نقاط في المباراة التى تقام على ملعب بورتوفيق، في مباراة شعاراها نكون أو لانكون بالنسبة للاعبي بورتو من اجل تحقيق الفوز والدخول في المنافسة، وفي المقابل يريد فريق الشهداء تحقيق الفوز من اجل الاستمرار في المنافسة بالمجموعة.



ويشهد ملعب الرباط والانوار بمدينة بورسعيد، مواجهة قوية بين فريقين الرباط والانوار صاحب المركز الثالث برصيد 7 ونظيرة فريق كهرباء عتاقة صاحب المركز السابع برصيد 3 نقاط، ويسعى فريق الرباط تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط والاستمرار في المنافسة، ويريد فريق الكهربا العودة للسويس بتحقيق نتيجة ايجابية.

ويستقبل فريق راس البر نظيرة أبو خليفه في المباراة التى تجمع بينهما بدمياط، فراس البر يدخل المباراة وهو في المركز السادس برصيد 3 نقاط، ويتطلع إلى الفوز حتي يقترب من المقدمة، في المقابل يسعى فريق أبو خليفه صاحب المركز التاسع برصيد 3 نقاط تحقيق المكسب والعودة بالثلاث نقاط.



وفي بورسعيد دربي الاشقاء حيث يحل فريق كابسي ضيفا على فريق غزل بورسعيد في المباراة التى تجمع بينهما على ملعب المعارف، ويسعى فريق كابسي صاحب المركز الخامس برصيد 3 نقاط تحقيق الفوز وتعويض خسارة الاسبوع للاستمرار في المنافسة، في المقابل يريد فريق غزل بورسعيد الاخير دون رصيد تخطى سلسلة الهزائم وتحقيق الفوز الأول.