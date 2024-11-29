نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة سانت باولي أمام هولشتاين في الدوري الالماني والقناة الناقلة في المقال التالي

يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي، موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سانت باولي، مع نظيره فريق هولشتاين، مساء اليوم الجمعة الموافق 29 من شهر نوفمبر الجاري، في بطولة الدوري الألماني.

موعد مباراة سانت باولي أمام هولشتاين في الدوري الالماني

ومن المقرر أن يلتقي فريق سانت باولي مع نظيره هولشتاين، مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق سانت باولي المركز السادس عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري الألماني برصيد 8 نقاط، بينما يتواجد هولشتاين في المركز السابع عشر بواقع 5 نقاط

القنوات الناقلة لمباراة هولشتاين ضد سانت باولي

وسيتم بث مباراة هولشتاين ضد سانت باولي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports 5؛ والتي تقوم بإذاعة مباريات بطولة الدوري الألماني بشكل حصري في الوطن العربي.