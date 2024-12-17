نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خليجي 26.. "علي مبخوت" ماكينة أهداف إماراتية لا تهدأ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يتوهج النجم الإماراتي علي مبخوت بالعديد من الأرقام القياسية في مسيرته قبل انطلاق مشوار منتخب بلاده في النسخة السادسة والعشرين من بطولة كأس الخليج لكرة القدم التي تقام في الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى الثالث من يناير المقبل.

ساعد مبخوت /33 عاما/ منتخب بلاده في الوصول للدور قبل النهائي بكأس أمم آسيا في 2015 و2019 ويتطلع مع زملائه في الأبيض الإماراتي لتحسين الصورة بعد الخروج الصادم من دور الـ16 من كأس أمم آسيا مطلع العام الجاري في قطر بعد الخسارة أمام منتخب طاجيكستان بركلات الترجيح بعد انتهاء الشوطين الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1.

وسيبدأ منتخب الإمارات مشاركته في خليجي 26 باختبارات قوية في المجموعة الأولى التي تضم الأزرق الكويتي منظم البطولة وصاحب الرقم القياسي في الفوز باللقب 10 مرات، ومنتخب قطر بطل آسيا في آخر نسختين، إضافة إلى المنتخب العماني.

ولكن مبخوت ولاعبي منتخب الإمارات يدخلون منافسات خليجي 26 بمعنويات مرتفعة بعد نتائج جيدة في أول 6 جولات بالدور الثالث من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، حيث حقق منتخب الإمارات فوزين عريضين على قطر بنتيجة 3 / 1 في الدوحة و5 / صفر في أبو ظبي.

ويعد مبخوت من أبرز نجوم منتخب الإمارات، حيث يحل ثالثا في قائمة الهدافين التاريخيين لكأس أمم آسيا برصيد 9 أهداف متساويا مع القطري أكرم عفيف، والياباني ناوهيرو تاكاهارا، وأمامهم الكوري الجنوبي لي دونج جوك بـ 10 أهداف ثم الأسطورة الإيراني علي دائي 14 هدفا.

كان مبخوت هدافا لنسخة كأس آسيا 2015 التي استضافتها أستراليا في عام 2015 برصيد 5 أهداف حيث سجل هدفين في شباك قطر ثم سجل أسرع هدف في تاريخ كأس أمم آسيا بعد مرور 14 ثانية فقط من مباراة البحرين قبل أن يسجل هدفين أمام اليابان والعراق في الأدوار الإقصائية.

ومنح هدف مبخوت في مرمى العراق الميدالية البرونزية لمنتخب الإمارات بعد الفوز بنتيجة3 / 2.

وفي كأس آسيا عام 2019 التي استضافتها بلاده، سجل النجم الإماراتي 4 أهداف بواقع هدف أمام كل من الهند وتايلاند في الدور الأول بخلاف هدفين أمام قيرغيزستان وأستراليا في الأدوار الإقصائية.

وإجمالا أحرز علي مبخوت مهاجم فريق النصر الإماراتي 85 هدفا في 113 مباراة دولية بقميص منتخب الإمارات، ويلمع بصفوف النصر الذي انتقل إلى صفوفه مطلع الموسم الجاري حيث سجل 11 هدفا في بطولات الدوري وكأس رابطة المحترفين الإماراتية ودوري أبطال الخليج.

ويعد مبخوت أيضا الهداف التاريخي لمنتخب الإمارات متفوقا على النجم السابق عدنان الطلياني بفارق 32 هدفا رغم أن قائد منتخب الإمارات الحالي لعب 48 مباراة دولية أقل.

ويبقى قائد منتخب الإمارات ماكينة أهداف لا تهدأ، بخلاف فوزه بجائزة هداف كآس آسيا في 2015، فقد حصل على جائزة هداف كأس الخليج (مرتين)، وهداف التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 بتسجيله 14 هدفا.

وبعيدا عن المنتخب الأول فقد ساهم علي مبخوت في تتويج الإمارات بكأس الخليج للمنتخبات الأولمبية تحت 23 عاما في عام 2010 والميدالية البرونزية لدورة الألعاب الآسيوية في نفس العام.

ويبرز علي مبخوت أيضا كأيقونة تاريخية داخل ناديه الجزيرة، الذي توج معه بثمانية ألقاب محلية، ويبقى الهداف التاريخي للنادي والهداف التاريخي للدوري الإماراتي، واللاعب المحلي الوحيد الذي فاز بجائزة هداف الدوري (مرتين) في موسمي 2016 / 2017 و2020 / 2021، وذلك قبل انتقاله إلى النصر مطلع الموسم الجاري.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023 احتفل علي مبخوت بتسجيل 300 هدف بقميص الجزيرة في جميع المسابقات، ونال إشادة مدربه السابق الهولندي فرانك دي بوير الذي قال عنه "مبخوت لاعب مذهل ومهاجم مثالي يمكنه اللعب في دوريات أوروبا".