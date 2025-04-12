نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صيانة ملعب ورعاية الموهوبين: مكاسب أبناء حاجر بنى سليمان بدورة الصداقة ببنى سويف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أختتمت منذ قليل فعاليات الحفل الختامي لدورة الصداقة الكروية والتى أقيمت بملعب مركز شباب حاجر بنى سليمان بمركز بنى سويف، وذلك وسط حضور كبير من شباب وتعالى القرية والقري المجاورة.

كما شهد الحفل تواجد ناصر رمضان وكيل مديرية الشباب والرياضة لإدارة الشباب والدكتور ابو الخير عبد التواب وكيل مديرية الشباب والرياضة لإدارة الرياضة ومسلم عمارة مدير إدارة غرب بمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة بجانب مجلس إدارة مركز شباب حاجر بنى سليمان برئاسة وليد داوود.



الدورة جاءت بمشاركة 32 بمرحلتى الناشئين والشباب نالت إعجاب المتابعين خاصة فى ظل البحث الدائم عن المواهب، بجانب التعليق الكروى المتميز لابن القرية عماد العمدة.

من جانبه أعلن يوسف شعبان الجميل رئيس منطقة بنى سويف للكرة الطائرة وراعى الدورة عن وعده بالمساهمة فى تحمله صيانة ملعب مركز الشباب لخدمة أبناء القرية والقري المجاورة بجانب رعايته لعدد 50 من موهوبي كرة القدم بالقرى للالتحاق باختبارات الأندية وتوفيره لوسائل المواصلات لهم.



وخلال الحفل تم تكريم نحو 30 من أبناء القرية الرياضيين القدامى وتوزيع الجوائز لعدد 4 فرق بجانب توزيع الجوائز العينية وكأس الدورة للفرق الفائزة.

بجانب تقديم عدة دروع تكريمية لهشام الجبالى وميل مديرية الشباب والرياضة ببنى سويف وناصر رمضان وكيل مديرية الشباب لإدارة الشباب ووليد داود رئيس مجلس إدارة مركز شباب حاجر بنى سويف..

