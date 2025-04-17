نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتفاق ضد الرياض اليوم في دوري روشن والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مع نظيره فريق الرياض اليوم الخميس الموافق 17 ابريل الحالي بستاد ايجو ضمن منافسات الجولة 28 من دوري روشن السعودي. موعد مباراة الاتفاق ضد الرياض وتنطلق صافرة بداية مباراة الاتفاق والرياض مساء اليوم في تمام الساعة 5:40 بتوقيت القاهرة والساعة 6:40 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 7:40 بتوقيت أبوظبي. القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والرياض تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6. القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.