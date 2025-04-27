نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فان دايك: سعيد بالتتويج بلقب البريميرليج.. وليفربول هو النادي الأجمل في العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عبر الهولندي فيرجل فان دايك مدافع ليفربول عن سعادته بتتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-25.

فان دايك: كنت حريصًا على الفوز بالبريميرليج من أجل الجماهير

وحقق الريدز اليوم الأحد فوزًا كبيرًا على نظيره توتنهام هوتسبير بخمسة أهداف مقابل هدف، في إطار منافسات مسابقة البريميرليج.

وقال الهولندي فان دايك في تصريحات صحفية لشبكة سكاي سبورت: "هذا هو النادي الأجمل في العالم".

وأضاف قائد الريدز: "سعيد للغاية بالتتويج بلقب البريميرليج. نستحق هذا، سنستمتع بالأسبوعين المقبلين ونستوعبه جيدًا".

وأكمل حديثه: "كنت حريصًا على الفوز بالجائزة من أجل الجماهير وجميع المشجعين في جميع أنحاء العالم، ومن أجلنا أيضًا".

وأختتم فيرجل فان دايك حديثه، قائلًا: "لقد فزنا بلقبين للدوري الإنجليزي الممتاز في خمس سنوات".

