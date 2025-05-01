نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جلسة حاسمة بين الزمالك وإنبي لحسم موقف محمد حمدي وتنفيذ بنود التعاقد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور أن مسئولو نادى الزمالك اتفقوا مع أيمن الشريعي رئيس نادى إنبى لعقد جلسة يوم السبت المقبل، لحسم موقف محمد حمدي لاعب الفريق البترولي المعار إلى القلعة البيضاء حتى نهاية الموسم الجاري.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: ستشهد الجلسة مراجعة عقد اللاعب الموقع بين الزمالك وإنبى وحسم، نسبة النادي البترولي من مشاركة محمد حمدي في مباريات الفريق الأبيض،خاصة أن الشريعى يتمسك بالحصول عليها كاملة.

وتابع: رئيس نادي إنبى يرفض حتى آلان بقاء محمد حمدي في الزمالك، ويتمسك بتنفيذ شروط العقد الموقع بين الطرفين.

وكشف الغندور عن بنود عقد محمد حمدي كالتالي: يجب أن يشارك اللاعب بنسبة 40% من المباريات في الدوري مع الزمالك أو 15 مباراة وفي حالة عدم تحقق ذلك الشرط يكون الزمالك ملزما بدفع 5 ملايين جنيه لـ إنبي.

وأكمل: يجب أن يشارك اللاعب بنسبة 25% من مباريات الزمالك الإفريقية وفي حالة عدم تحقق ذلك الشرط يكون الزمالك ملزما بدفع 5 ملايين جنيه لـ إنبي.

وتابع: يحصل إنبي على 350 ألف جنيه في حالة تخطي الزمالك كل دور في الكونفدرالية، وإذا وصل الزمالك للنهائي يحصل إنبي على مليون جنيه.

وأردف: أولوية حق الشراء داخل أو خارج مصر للزمالك، بمعنى أن إنبي سيخطر الزمالك بالعرض المقدم لمحمد حمدي من أي نادي آخر وإذا وافق الزمالك على دفع نفس المبلغ خلال 72 ساعة من إخطاره سيضم اللاعب بشكل نهائي.

وأتم: في حالة بيع اللاعب من قبل نادي إنبي بعد نهاية إعارته يحصل الزمالك على 5% من قيمة الصفقة.