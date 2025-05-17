نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرموش يهدر ركلة جزاء.. كريستال بالاس يتقدم على مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي كريستال بالاس على نظيره مانشستر سيتي، بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تقام على ملعب ويمبلي في نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وانطلقت صافرة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس، مساء اليوم السبت الموافق 17 مايو الجاري؛ في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والسابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

أحداث الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس

دخل لاعبو فريق مانشستر سيتي بمحاولات هجومية مع وجود حذر دفاعي كبير

وفي الدقيقة 16 سجل اللاعب ابريتشي إيزي الهدف الأول لصالح كريستال بالاس بأسيست من دانييل مونيوز.

وأهدر النجم المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، ركلة جزاء في الدقيقة 36 من الشوط الأول.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي الرسمي أمام كريستال بالاس كالتالي:

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: نيكو أوريلي- يوشكو جفارديول- روبن دياز- أكانجي.

خط الوسط: سافينيو - برناردو سيلفا- كيفين دي بروين.

خط الهجوم: جيريمي دوكو- عمر مرموش- إرلينج هالاند.