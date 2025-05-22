نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يكشف كواليس أزمة مستحقات كولر مع الأهلي بعد فسخ التعاقد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي السابق، تفاصيل جديدة تتعلق بالخلاف المالي القائم بين النادي الأهلي والمدير الفني السابق للفريق، السويسري مارسيل كولر، بعد فسخ التعاقد معه في أعقاب الخروج من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

إدارة الأهلي تلجأ للمحامي الإيطالي لفك الاشتباك القانوني

وأوضح شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية عبر أثير "أون سبورت إف إم"، أن إدارة الأهلي قامت بتحويل راتب كولر عن الشهر الجاري، لكنها بدأت في الوقت ذاته تحركًا قانونيًا عبر المحامي الإيطالي الذي سبق له صياغة عقد كولر مع النادي، لمحاولة التوصل إلى تسوية قانونية عادلة بشأن ما تبقى من مستحقات المدير الفني السابق.

خلاف حول تفسير بنود العقد

وأشار شوبير إلى أن إدارة الأهلي كانت تعتقد في البداية أن كولر يستحق فقط راتب شهرين بعد فسخ العقد، استنادًا إلى تفسير معين للبنود، خصوصًا في ظل ما تردد عن تلقيه عرضًا خليجيًا تبلغ قيمته 9 ملايين دولار، ما يعني – حسب الإدارة – أنه لم يعد يحق له الحصول على بقية عقده.

لكن مع دراسة أدق لبنود الاتفاق، تبين أن الصياغة القانونية للعقد قد تتيح للمدرب السويسري المطالبة بكامل قيمة العقد حتى نهاية الموسم المقبل، ما أوجد مساحة واسعة للخلاف بشأن ما يجب على الأهلي دفعه.

كولر يشعر بالحزن والانتقادات تؤجج الأزمة

وتابع شوبير أن كولر لا يزال يشعر بالحزن إزاء الانتقادات التي طالته بعد الرحيل، خاصة تلك الصادرة من بعض المحسوبين على النادي الأهلي، حيث يرى أنها غير مبررة، في ظل ما حققه من إنجازات مع الفريق على مدار فترته.

الأهلي يسعى لتقليص المبالغ.. والسيناريوهات مفتوحة

وفي ختام تصريحاته، أكد شوبير أن الأزمة مرشحة للاستمرار في ظل تعقيد الموقف القانوني، حيث يسعى الأهلي لتقليل المبالغ التي قد يتوجب دفعها، بينما يتمسك كولر بحقوقه المالية كاملة.

وأشار إلى أن النادي قد يجد نفسه مضطرًا للاستمرار في تحويل الراتب الشهري لكولر حتى نهاية العقد، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بتسوية مستحقاته دفعة واحدة، وهو السيناريو الذي قد يطالب به المدرب السويسري.