نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوقي عوض الله عضو مجلس الإسماعيلي يكشف تفاصيل الصدام مع نصر أبوالحسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد شوقي عوض الله عضو مجلس الإسماعيلي، أنه كان خارج البلاد عندما تم التعاقد مع بعض اللاعبين، وبيع آخرين لأندية آخرى، مشيرًا إلى أنه بمجرد عودته من هولندا وحضور الاجتماع الأول لمجلس الإدارة وبمراجعة بعض الصفقات، لم تكن الأرقام المالية لبيع لاعبين، وكان هناك رغبة في ضم 7 لاعبين.

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: استغربت كثيرًا من الارقام المالية، وقمت بتسجيل اعتراضى على صفقات يناير فنيًا وماليًا، وابني لعب في نادي القناة وفريق فايد، وعندما عاد إلى الإسماعيلي كنت خارج البلاد، وكان يتولى اشرف خضر المدير الفني، وعودته كنت بقرار من مسئولي النادي وليس لي علاقة بالأمر.

وأضاف: كنت أنا ومحمد جمال وفرج عمران من ضمن المتمسكين بالتعاقد مع شوقي غريب لأنه قادر على التعامل مع بعض الأعمار السنية في الإسماعيلي، وسبق وحقق نجاحات مع منتخب مصر للشباب والأوليمبي.

وتابع: تم ايقافنا بقرار من وزير الرياضة، بعد خلافات حدثت في احد الجلسات بشان المدير الفني، ولكن أحمد النجار المقرب من نصر أبوالحسن كان وراء التعاقد مع حمد ابراهيم رغم ان الاغلبية ذهبت لـ شوقي غريب، بينما اختار أحمد فهيم عضو المجلس حمد إبراهيم، وهناك 3 اعضاء اختاروا مارك فوتا.

وأكمل: ما حدث في الجلسة كان غريبا وأمين صندوق النادي تصرف بشكل لا يليق خلال اختيار حمد إبراهيم، ونصر أبوالحسن رئيس الاسماعيلي خرج للتصريح بشأن عبدالرحمن مجدي ووصول العرض من النادي الليبي 1.3 مليون دولار، وأنه حصل على 250 الف دولار "كاش" في احد الكافيهات، وهو أمر مخالف للوائح.

وزاد: السفريات للدول العربية كانت فرصة جيدة لاعادة اسم الاسماعيلي مجددًا، ونصر أبوالحسن كان وراء سفر شقيقي لليبيا، ولم أكن أنا السبب في سفره.. والبعثة كانت تضم 89 فرد على الاقل منهم 40 فرد لفريق الكرة ومجلس الادارة والباقي كان اعلاميين وصحفيين.. والجانب الليبي هو من تحمل تكاليف السفرية كاملة.. وهناك سفريات للخارج كان يأخذ نصر أبوالحسن نجله، وامين الصندوق مصطفى شلة أيضا اصطحب نجله في قطر.

وواصل: المجلس الحالي لم يتسبب في أي قضايا على النادي الاسماعيلي وكنا نعلم بوجود ديون كثيرة تصل لـ560 مليون جنيه، وقمنا ببيع إياد عسقلاني وكان الاتفاق على بيعه بمليون و350 الف دولار وكانت بحضور احمد عبدالرحمن وفرج عمران وأحمد فهيم، ولكن أحمد النجار قابل الوكيل وتدخل في الصفقة وفوجئ الجميع بأن العقد بمليون و50 الف دولار.. ولا أعرف ماذا حدث؟

وأضاف: قمنا بالاعتراض على بيع عمر الساعي وعبدالرحمن مجدي في ذلك الوقت بسبب ملف ايقاف القيد، كنا نريد بيع اللاعبين من اجل تعويضهم بلاعبين آخرين وليس من اجل التفريغ، وعبدالرحمن مجدي تلقى عرضا بـ40 مليون منهم 30 كاش، واعترضت على الرقم لأنه رقم قليل، وطريقة الدفع لم تكن جيدة لان بيراميدز كان يدفع 10 مليون المتبقية كمكافأة مباراة.. وقمنا بمحاولات لرفع المبالغ قدر الامكان.

وزاد: عمر الساعي أيضا قمنا بالاعتراض على المبلغ المعروض من الأهلي 15 مليون بالاضافة للاقساط وطريقة الدفع، وفي اليوم التالي رفضنا البيع بالاغلبية، ورئيس النادي قال لي "انت بتهد النادي"، ورديت عليه قولت له "ما يمكن انت اللي بتهد النادي".. وقمنا بالاتفاق على التوقيع على محضر الجلسة، وفوجئنا في اليوم بمحضر جديد للتوقيع عليه، بالموافقة على بيع عبدالرحمن مجدي وعمر الساعي، ويظهر فى المحضر اعتراضي أنا الوحيد على البيع.