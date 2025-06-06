نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضياء السيد: بيراميدز تأثر بدنيًا بنهائي إفريقيا.. والزمالك عليه إصلاح المسار بعد التتويج بالكأس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ضياء السيد نجم الكرة المصرية السابق، أن بيراميدز تأثر بشكل واضح بالمجهود البدني الكبير في لقاء صنداونز بنهائي إفريقيا، مشيرًا إلى أن الفريق لم يظهر بشكل جيد خلال الشوط الثاني رغم أن بدايته الشوط الأول كانت جيدة وسجل هدف التقدم.

ضياء السيد: بيراميدز تأثر بدنيًا بنهائي إفريقيا.. والزمالك عليه إصلاح المسار بعد التتويج بالكأس

وقال عبر بلس 90 على قناة النهار الفضائية: الزمالك تفوق على بيراميدز في الشوط الثاني، وكان له رد فعل بعدما تأخر بالهدف ولديه رغبة أكبر في الفوز بالبطولة، والمجهود البدني للفريق السماوي تراجع كثيرا كما أن القوة الضاربة متمثلة في ابراهيم عادل وقطة والشيبي غادروا المباراة، بينما دفع الرمادي بـ ناصر ماهر وناصر منسي.

وأضاف: رغم تراجع بيراميدز، لكنه ظل محافظا على التعادل حتى الوصول لركلات الترجيح التي ابتسمت للزمالك في النهاية، بالطبع بيراميدز تأثر كثيرا بنهائي إفريقيا، والزمالك عليه اصلاح الأمور دون ضغوط بعد تحقيق لقب الكأس.

وأكمل: الزمالك سيكون لديه استعداد أفضل لاصلاح الأمور وتخطى الصعوبات، ولن يكون هناك ضغوط كبيرة بعدما حصد لقب بطولة هامة.